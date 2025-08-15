録音盤が救われた緊迫の経緯昭和20（1945）年8月、御前会議でポツダム宣言の受諾が決定したとき、陸軍中央の一部将校は徹底抗戦を呼号。14日から15日にかけて、近衛師団を巻き込んで宮城（皇居の旧称）を占拠し、15日正午に予定された天皇の玉音放送の録音盤を奪取しようとした。【写真】長崎と広島に投下された原爆、実は形がまったく違う…展示されている実物模型その反乱の経緯は、これまで様々に語られ、描かれてきた。中