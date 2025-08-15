女子ゴルフの都玲華のスタッフ公式インスタグラムが１４日に更新。「今週のミヤコレもよろしくお願いします」などとつづり、１５日開幕のＮＥＣ軽井沢７２（軽井沢７２＝パー７２）に臨む都の様子を投稿した。「朝はやっぱりＴ・Ｋ・Ｇ！」と卵かけご飯を大きな一口でパクリとほおばる動画や、「お金を稼ぎたいミヤコレ、『お金グミ』を食べてゲン担ぎ」と駄菓子を手にする写真も。地元の飲食店での写真と、最後は「最後の動