8月14日午前、浜松市中央区で住宅を全焼する火事があり、焼け跡からこの家に住む66歳の女性の遺体が見つかりました。 14日午前11時前、浜松市中央区有玉台の住宅から火が出て、近隣住民から「煙が出ている」消防に通報がありました。 火は木造2階建ての住宅を全焼し約6時間後に消し止められ、焼け跡からこの家に住む無職の女性（66）が遺体で発見されました。 同居する70代の夫は、外出していて無事でした。 警察と消防が、出