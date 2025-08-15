九州を襲った記録的大雨でそれぞれ2人が安否不明となっている熊本県と福岡県では、14日、熊本県で1人、福岡県で1人の遺体が見つかり、警察などが関連を調べている。岡崎宣彰記者：こちらは熊本市南区富合町を流れる緑川です。行方不明者の捜索中に遺体が見つかったということで、警察と消防が集まっています。3人が亡くなり、男女2人が安否不明となっている熊本県では14日昼ごろ、甲佐町で女性を捜索していた消防団が、熊本市を流