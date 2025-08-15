夏の日の一コマ（写真：マハロ／PIXTA）【4コマ漫画で見る】身体中が喜んだ！世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から16年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする。農家男子のお誘いを受けて「たまさん、うちのブルーベリー、今が盛りなので採りに