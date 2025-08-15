モーニング娘。総合プロデューサーつんく♂（56）が15日、Xを更新。先日14日にZepp DiverCity (TOKYO)での東京公演「LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」をもって芸能界を引退した、道重さゆみさん（36）にメッセージを送った。「そして、作品は完成した。本当にお疲れ様でした。Mahalo nui loa.」とつづった。道重さんの引退は今年1月19日に所属事務所ジェイピィールームの公式サイトで発表された。「いつも道重さゆ