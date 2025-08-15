Photo: 三浦一紀 見た目も意外とわるくない。毎日自転車に乗る、となると気になるのが腕の日焼け問題。さすがに今年の日差しは痛いくらいで、なるべく半袖ですごしたい筆者も正直堪えています。そんななか、半信半疑で買ってみたモンベルのアームカバーがまさかのライフチェンジャーでした。ずっと着けていられる装着感 Photo: 三浦一紀