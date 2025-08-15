鹿児島県内はきょう15日、35度の猛暑日となるところがある見込みです。 環境省と気象庁は、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に「熱中症警戒アラート」を発表しています。 15日の鹿児島県内は、鹿児島市・鹿屋市で35度の猛暑日、枕崎市で34度、阿久根市で33度、種子島・奄美市名瀬で32度、沖永良部島で31度と、30度を超える真夏日となる予想です。 気温や湿度などをもとにした4段階の暑さ指数は、薩摩、大隅、種子島・屋久