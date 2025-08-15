タレントの小島瑠璃子（31）が、15日までに自身のインスタグラムを更新し、金髪のタンクトップ姿で美しいボディラインを披露した。【写真】変わらず美ボディ！タンクトップ＆金髪姿を公開した小島瑠璃子小島は「髪の毛の根元を染め直してリフレッシュ」「あっという間に8月も中盤8月後半も頑張りましょう」とコメント。夏らしい装いと明るいヘアカラーで、元気あふれる雰囲気を見せている。金髪とタンクトップのカジュアル