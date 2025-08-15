内閣府＝東京都千代田区内閣府が15日発表した2025年4〜6月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）速報値は、物価変動の影響を除く実質で前期比0.3％増、年率換算は1.0％増だった。遡及改定があり、プラス成長は5四半期連続。長引く物価高で個人消費が伸び悩んだものの、堅調な企業業績を背景に設備投資がけん引した。内需の柱となる個人消費は前期比0.2％増。企業などの設備投資は1.3％増となった。輸出が前期比2.0％増、輸入は0