円買い優勢、日本GDPが予想上回る5期連続でプラス 日本の第2四半期GDP速報は予想を上回る伸びとなった。年率換算+1.0%と予想の+0.4%を大きく上回り前回値は上方修正された。トランプ関税政策の影響は限定的にとどまり、5期連続でプラス。強いGDP受け日銀利上げ前倒し期待がやや広がっている。GDP受け円買い、ドル円は147.60円台に軟化。 GDP速報値（第2四半期） 結果1.0% 予想0.4%前回0.6%（-0.2%から修正）（前