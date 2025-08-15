○ 日本ハム 9 − 4 ロッテ ●＜16回戦・エスコンフィールド＞14日にニッポン放送でも放送された日本ハム−ロッテ（STVラジオの制作）で解説を務めた平野謙氏が、日本ハム・レイエスについて言及した。レイエスは1−0の初回一死一塁の第1打席、河村説人が3ボール1ストライクから投じた外角のストレートを逆らわずにライトへ2試合連続本塁打となる第23号2ラン。この本塁打に平野氏は「アウトコースよりの高めですよね。どうし