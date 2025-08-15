内閣府が１５日発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）成長率は、物価変動を除いた実質の年率換算で１．０％増、前期比０．３％増となった。市場予想はそれぞれ０．３％増、０．１％増だった。 出所：MINKABU PRESS