コンヴァノが続急騰、気配値のまま急速に上放れる展開となっている。同社は首都圏・関東エリアを中心にネイルサロンを展開するが、低価格かつスピーディーなサービスを特長としており、回転率の向上によって利益の伸びが顕著となっている。１４日取引終了後、２６年３月期の業績予想の修正を発表、営業利益は従来の１５億２０００万円から３０億３５００万円（前期は１億３５００万円）と大幅増額したことで、