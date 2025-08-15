１５日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２１７円高の４万２８６６円と反発して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは１１ドル安と小幅反落。７月卸売物価指数（ＰＰＩ）の上昇率が予想を上回ったことなどが警戒された。ただ、日経平均株価は前日に大幅に下落したこともあり、値頃感からの買いが流入し反発してスタートした。寄り前に発表された４～６月期の実質ＧＤＰは前期比０．３％増だった。