連日の暑さで心も体も疲れたら【マクドナルド】に足を運んでみて。疲れを吹き飛ばしてくれそうな爽やかな味わいと涼しげなビジュアルの「新作ドリンク」が、きっと癒してくれるはずですよ。そこで今回は、暑さに負けないおすすめドリンクをまとめました。 限定のパッケージにも注目！ 海を連想させるブルーと雲のような白のコントラストが印象的な「マックフロート® ブルーハワイ 2025」。現