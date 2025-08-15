お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、高校時代の初カレと似ている芸人について語った。【映像】紅しょうが・稲田の元カレにそっくりな芸人8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、「元彼を思い出す人」というテーマで会話が展開された。RIHOが「『この人見たら元彼思い出すな』みたいな人い