内閣府が１５日発表した２０２５年４〜６月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値によると、物価変動の影響を除いた実質ＧＤＰ（季節調整値）は１〜３月期に比べて０・３％増だった。このペースが１年間続くと仮定した年率換算では１・０％増で、５四半期連続のプラス成長となった。市場取引に基づき算出した名目ＧＤＰは前期比１・３％増、年率換算で５・１％増と５四半期連続のプラスだった。