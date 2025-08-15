昨季はナポリにスクデットを奪われ、指揮官にクリスティアン・キヴを招聘して巻き返しを誓うインテル。まだプレシーズンの段階ではあるが、すでに不安材料がある。伊『Gazzetta dello Sport』が注目するのは、ベテランが目立つ最終ラインだ。キヴ体制のインテルは今夏のクラブワールドカップ2025からスタートしているが、ここまで無失点に抑えたゲームはグループステージのリーベル・プレート戦のみ。8月に入ってからのプレシーズ