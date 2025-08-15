今年4月から6月までのGDP＝国内総生産は年率で1.0％のプラスで、5四半期連続のプラス成長となりました。【写真を見る】4-6月期のGDP年率プラス1.0% 5四半期連続のプラス トランプ関税影響も 「輸出」がプラス成長を支える内閣府が先ほど発表した4月から6月期のGDP＝国内総生産は「実質」で前の期と比べ、0.3％のプラスとなりました。年率に換算すると1.0％のプラスで、5四半期連続のプラス成長です。「輸出」が前の