22歳で3児のママとなるも離婚した元K-POPアイドルのユルヒが、清楚な魅力で注目を集めている。【写真】ユルヒ、“がっつり”肩タトゥーユルヒは8月14日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿し、近況を伝えた。公開された写真でユルヒは、黒のノースリーブトップスと白のショートパンツというシンプルで夏らしい服装をしている。髪はハーフアップで、全体として柔らかく親しみやすい雰囲気を醸し出した。また、足元はグレーの