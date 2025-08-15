今年4月から6月の国内総生産＝GDP成長率は、年率1.0％のプラスとなりました。懸念されていた関税の影響は限定的となりました。内閣府がさきほど発表した4月から6月のGDPの成長率は、物価の変動を除く「実質」で前の3か月と比べて0.3％増加しました。5期連続のプラス成長で、年率に換算すると1.0％のプラスとなります。GDPの半分以上を占める「個人消費」は、プラス0.2％でした。記録的な暑さで夏物の衣類などが多く買われ、旅行な