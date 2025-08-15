◆米大リーグメッツ―ブレーブス（１４日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツの千賀滉大投手が１４日（日本時間１５日）、本拠でのブレーブス戦に先発。右太もも裏故障で負傷者リスト（ＩＬ）入りし、これが復帰後６試合目のマウンドで８勝目を目指す。３回まで毎回の３安打を許しているものの懸念された与四球は０。４個の三振を奪って無失点と無難なスタートを切った。ＩＬ以前は１３試合に投げ７