「日本百名山」の一つである北海道知床の名峰が恐怖に包まれた。登山シーズン真っ盛りの羅臼岳（１６６０メートル）で１４日午前、下山中の男性がヒグマに襲われ安否不明となった人身被害。麓の斜里町では、羅臼岳に取り残された登山者の救助や、安否不明者の捜索準備で騒然となり、知床五湖など周辺の観光スポットの多くは閉鎖が決まった。道は、出没情報を事前に確認する重要性を呼びかけている。「こんな事故が起きたと聞い