群馬県警は15日、父親（48）を刃物のような物で刺し殺害したとして、殺人の疑いで同県桐生市の中学3年の少年（15）を逮捕した。県警によると容疑を認めており、何らかのトラブルがあったとみて詳しい経緯を調べる。逮捕容疑は13日ごろ、自宅で父親を複数回刺して殺害した疑い。14日午後10時ごろ、少年が市内の交番を訪れて「父親を刺した」と話した。少年は両親と妹の4人暮らし。母親と妹は県外に帰省中で不在だった。