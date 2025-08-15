内閣府が発表した2025年4月から6月までのGDP＝国内総生産の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で、前期比0.3％のプラスだった。1年間続いた場合の年率換算では、プラス1.0％となり、5四半期連続のプラス成長となった。GDPの半分以上を占める個人消費は0.2％のプラス、企業の設備投資は1.3％のプラスだった。輸出は2.0％のプラス、輸入は0.6％のプラスとなった。