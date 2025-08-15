藤本美貴（40）が14日、インスタグラムを更新。モーニング娘。6期の同期で同日にZepp DiverCity (TOKYO)での東京公演「LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」をもって芸能界を引退した、道重さゆみさん（36）の公演に足を運んだことを報告した。藤本は、道重さんの色である、ピンクに染まった客席の写真を投稿。「『道重さゆみ』が作るピンクの世界を私も見に行かせていただきました。今日でアイドル道重さゆみを引退…