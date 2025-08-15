スマホでSNSをチェックしていて、知らず知らずのうちに疲れていることはありませんか。電車でも、家でも、仕事の休憩時間でも、気がつけばスマホを開いて他人の行動や気持ちを気にしている日々。便利になった一方で、「誰かの気持ち」を考えすぎることがストレスになっていないでしょうか。そこで、規律や上下関係の厳しい環境で生きてきた元陸上自衛官のぱやぱやくんが、そうしたストレスからメンタルを守るための７つの知恵