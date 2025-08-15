入園無料のアミューズメントパーク・富士急ハイランドは、世界的スケートボードWEBメディアTHE BERRICS(米国カリフォルニア州)がプロデュースする、スケートボードエリア「FUJI BerriQs SKATE PLAZA」にて、スケートボード文化と日本の魅力が融合したスケートボード・カルチャー・フェスティバル『FUJI BerriQs HIGHLAND JAM』を2025年8月23日(土)〜24日(日)に開催する。『FUJI BerriQs HIGHLAND JAM』は、THE BERRICSとのコラボレ