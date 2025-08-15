SBI証券は、2025年7月末時点で投資信託の預り残高（※1）が20兆円を突破したと発表した。2024年から始まった新NISAの追い風を受け、わずか約1年7カ月で残高は2倍に成長した、とのこと。○新NISA効果で販売・積立ともに拡大2025年1月から6月までの投資信託販売金額の累計は3.7兆円を超え、前年同期比でNISA預り分の販売金額は約12％増加。積立設定金額も、2025年6月末時点で前年同月比約13％増と着実な伸びを示している、とのこと。