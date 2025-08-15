IFHA（国際競馬統括機関連盟）は14日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第6回中間発表を行った。1月1日から8月10日までの主要レースが対象で先月の発表から上位陣に変動はなく、6月に英ロイヤルアスコット開催のセントジェームズパレスSを制したフィールドオブゴールド（牡3＝英国）、同じくJ＆T・ゴスデン厩舎で同開催のプリンスオブウェールズSを制したオンブズマン（牡4）、サウジC覇者フォーエバーヤン