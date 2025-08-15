元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１５日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」を欠席した。番組冒頭で羽鳥アナが「きょう一茂さんが夏休みでございます」と番組を休むことを報告。代わって一茂の席には直木賞作家の今村翔吾氏が座り、羽鳥アナが「直木賞作家の今村翔吾さんに、お越し頂きました。今村さんお久しぶりです」と紹介した。一茂は毎年この時期に夏休みを取るのが恒例となってい