◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日▽２回戦花巻東―東洋大姫路（１５日・甲子園）第１試合のスタメンオーダーが発表された。花巻東（岩手）の先発投手は１回戦で完投勝利した背番号１７・萬谷（まんや）堅心（２年）。東洋大姫路（兵庫）は、最速１４７キロ右腕の木下鷹大（３年）が先発する。両校のオーダーは下記の通り。【先攻・花巻東】１（三）高間木颯我２（中）佐藤謙成３（右）新田光志朗４（一）古城大