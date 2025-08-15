MF森下龍矢所属のレギア・ワルシャワ(ポーランド)は14日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)予選3回戦第2戦でAEKラルナカ(キプロス)に2-1で勝利したが、2戦合計スコア3-5で下回り、EL本大会出場を逃した。森下は71分間プレーした。今月7日の第1戦に1-4で敗れ、崖っぷちに立っていたレギア・ワルシャワ。この日は前半11分と同16分に2点を先行した後、同アディショナルタイム1分には相手ゴールがVARで取り消されるなど、幸先よく試合を折