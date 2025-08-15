東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.11高値172.62安値170.97 174.48ハイブレイク 173.55抵抗2 172.83抵抗1 171.90ピボット 171.18支持1 170.25支持2 169.53ローブレイク ポンド円 終値200.01高値200.17安値198.60 202.16ハイブレイク 201.16抵抗2 200.59抵抗1 199.59ピボット 199.02支持1 198.02支持2 197.45ローブレイク