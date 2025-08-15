東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.40高値8.42安値8.32 8.54ハイブレイク 8.48抵抗2 8.44抵抗1 8.38ピボット 8.34支持1 8.28支持2 8.24ローブレイク シンガポールドル円 終値115.01高値115.15安値114.28 116.22ハイブレイク 115.68抵抗2 115.35抵抗1 114.81ピボット 114.48支持1 113.94支持2 113.61ローブレイク 香港ドル