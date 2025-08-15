14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反落し、前日比11ドル01セント安の4万4911ドル26セントで取引を終えた。朝方にアメリカ労働省が発表した7月の卸売物価指数は前年同月より3．3％上昇し、市場予想を上回りインフレ加速に警戒感が広がった。ただ投資家の多くは9月に追加利下げが行われるとみており、安値には買い戻しも入り、小幅な値動きでとどまった。ハイテク株主体のナスダック総合指数も3日ぶりに反