NCTメンバーDOYOUNG（ドヨン）が10月、アンコールコンサートを開催する。2度目のワールドツアー「2025 DOYOUNG CONCERT『Doors』」を開催しており、大好評で追加公演が決まった。韓国メディアが報じた。6月のソウル公演から始まった今回のツアーは、7月に横浜とシンガポールを経て、8月は16〜17日にマカオと、23〜24日に神戸ワールド記念ホール、9月にはバンコクと台北で開催される。特にマカオ公演は当初、1回だけの予定だったが