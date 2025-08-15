日米開戦の3カ月前、官僚や陸海軍、民間から選抜したエリートからなる総理大臣直属の「総力戦研究所」は「机上演習（シミュレーション）」を行い、「日本必敗」との予測を出した。終戦から80年を迎えるなか、「総力戦研究所」を立ち上げ、所長として苦闘した飯村穣元陸軍中将の孫・飯村豊元駐仏大使は、祖父への思いを語るとともに、なぜ負けると分かっていながら戦争に突入したのかを問い直し、「いまを、戦前にさせない」への