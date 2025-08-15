クールな世界女王の“後輩想い”の一面が飛び出した。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。緊張が一瞬ほぐれた美女とイケメンプロの一瞬のやり取りが話題となっている。【映像】ギャップ全開！ 美人すぎるポーカープロの“励ましボイス”トッププロ8名で争われたトーナメントも、残るは2名のみ。世界女王・岡本詩菜と東大天才若手プレーヤ