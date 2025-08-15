ラストスパートじゃ！広島・中村奨成外野手（２６）が１４日、レギュラー定着へ、最後の猛アピールを誓った。シーズンは残り３９試合。ここまでキャリアハイの数字を残している中で「まだ何が起こるか分からない」と油断はなし。熾烈（しれつ）なポジション争いを制し、定位置を確保する。シーズン終盤でライバルたちを置き去りにする。目指すのはチームの核となる存在。中堅のレギュラーを狙う中村奨は、「もちろん残りの試合