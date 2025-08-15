中国の太平洋膨張構想阻止の先鋒を自負する日本が対応の程度を高めている。中国空母を仮想の標的として日本の戦闘機が爆撃する訓練を公開的に実施した。１４日の読売新聞によると、航空自衛隊は６月、尖閣諸島（中国名・釣魚島）で数機のＦ−２戦闘機を動員し、中国空母を狙った攻撃訓練を実施した。同紙は日本政府関係者を引用し、「時期、場所、内容からして、対抗措置とのメッセージを中国に確実に伝える訓練だった」と報じた。