京畿道（キョンギド）は光復（解放）８０周年を記念し、安重根（アン・ジュングン）義士の遺墨「長嘆一聲先弔日本」を今年５月末に韓国内に持ち帰ることに成功したと１４日、発表した。京畿道は、安義士のもう一つの遺墨「独立」の返還も推進している。幅４１．５センチ、長さ１３５．５センチの絹布に書かれた「長嘆一聲先弔日本」は、安義士が１９１０年３月、死刑を前に中国旅順監獄で書いたものだ。「大声で長く嘆き、日本