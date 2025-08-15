夏野菜の一つがキュウリです。サラダにして食べる人は多いのではないでしょうか。一方、ネット上ではキュウリと一緒に食べるのを避けた方がよい食べ物があるという情報があります。実際に、キュウリと一緒に摂取するのを避けた方がよい食べ物はあるのでしょうか。管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。キュウリに含まれる「アスコルビナーゼ」がビタミンCを壊すQ.そもそも、キュウリにはどのような栄養素が含まれているのでし