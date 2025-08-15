映画『宝島』（9月19日公開）の主演兼宣伝アンバサダーを務める俳優・妻夫木聡が、大友啓史監督とともに続けている全国キャラバン。6月7日に沖縄でスタートしたキャラバンは、8月10日までに20エリアに到達した。公開まで残り1ヶ月あまり、ここまでの手応えについて聞いた。【画像】各地での舞台あいさつの模様各地で行われた先行上映会は満席が相次ぎ、上映後には観客から多くの質問や感想が寄せられている。心境の変化を尋ね