頭にプラスチックのボトルが丸ごと挟まったクマが解放された。7月26日に米ウィスコンシン州ソーヤー郡で頭部がボトルに覆われた2歳のメスのグリズリーが初めて目撃され、その後同州のベイフィールド、ダグラス、ソーヤー各郡に及ぶ約50マイル（約80キロメートル）の範囲をボトルが挟まったまま移動していた。 【写真】痛々しすぎる！頭部がプラスチックのボトルで覆われた実際のクマ