羽柴秀吉と柴田勝家が戦った賤ヶ岳の戦いで、勝家の妻・お市の方は勝山城での自害を選択する。国際日本文化研究センターのフレデリック・クレインス教授は「武家社会ではどう生きるかとどう死ぬかは不可分であり、お市の方の選択は彼女の生涯を武家の女性として完結させる行為だった」という――。（第3回）※本稿は、フレデリック・クレインス『戦国武家の死生観』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。福井県福井市左内町