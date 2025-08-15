なぜ、夫の定年後に夫婦関係は危機に陥るのか。朝日新聞取材班は「長年、夫が不在だった家庭では、妻の生活のペースができてしまっている」という――。※本稿は、朝日新聞取材班『ルポ 熟年離婚「人生100年時代」の正念場』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■退職後「週3日は外へ」はきつい「昼ご飯、作りたくない」滋賀県に住む70代の男性は、妻の言葉に驚いた。60歳で定年を迎えた後、雇用延長で66歳まで働き、退職