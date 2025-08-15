IHGホテルズ＆リゾーツは、「キンプトン バリ ウブド」を2026年初頭に開業する。PT Mustika Adiperkas、GHSと運営受託契約を締結して展開する。客室は全101室を設ける。館内には日本料理レストラン「IMAMURA」を含む3つのレストランとカフェ・デリのほか、ジム、スパ、スイミングプールを完備する。キンプトンブランドとしてはインドネシアで初となる。アクセスは、ングラ・ライ国際空港から車で約90分。ウォス川沿いに位置する。