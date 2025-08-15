「やることは分かっているのに、手が動かない」。その焦りと自己嫌悪、もう終わりにしませんか？ 心理学は、“気合い”ではなく“仕組み”で人は動けることを示しています。新刊『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』（筑波大学・外山美樹教授）は、意志力に頼らずに行動と継続を生み出す実践法を解き明かす一冊。本稿ではそのエッセンスを抜粋し、今日から使える「良い習慣を続けるための心理テクニック」を紹介し